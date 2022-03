Open day Acof Milano. Parte la nuova sfida tra moda e comunicazione

Moda, comunicazione e marketing vanno nella direzione di una sempre più marcata evoluzione tecnologica, in cui la conoscenza e la padronanza d’uso degli strumenti multimediali diventa irrinunciabile, solo però se resta abbinata all’esperienza artigianale, alla competenza culturale, alla consapevolezza delle radici su cui poggia ogni novità. Sono settori in costante evoluzione che hanno fame di giovani in grado di inserirsi in questo processo con adeguate capacità. Le risorse cercate non sono per nulla facili da trovare, se non fosse che ormai da tempo esiste una realtà interregionale che si occupa proprio di curare questo tipo di formazione. Si tratta della Fondazione ITS Cosmo, nella quale ACOF Olga Fiorini svolge dal 2014 un ruolo da protagonista. La sede milanese di via Copernico della realtà educativa con quartier generale a Busto Arsizio è infatti il distretto lombardo di questo ente che si occupa di organizzare corsi di natura biennale, dedicati ai ragazzi che hanno ottenuto il diploma alle superiori e desiderano perfezionare una determinata serie di competenze che li portino direttamente nel mondo occupazionale, in una posizione di rilievo.

La risposta alle esigenze del mercato

La bontà della strada intrapresa trova conferma nei dati degli ultimi anni: «Ben l’85% di coloro che hanno completato il biennio di studio e tirocinio, è stato poi assunto proprio da partner lungimiranti e di qualità che collaborano con ITS Cosmo, assorbendo i ragazzi nei propri reparti prima tramite stage e poi, molto spesso, offrendo loro un posto fisso», spiega Simona Pettini, coordinatrice dei progetti abbinati ad ACOF che si svolgono nel capoluogo lombardo. «Questo continuo inserimento diretto in azienda avviene perché, delle duemila ore di preparazione previste, circa 800 vanno trascorse proprio nelle varie sedi operative dei nostri partner, talvolta anche all’estero. Gli stessi docenti provengono in larga parte dai contesti aziendali, garantendo di tenere allacciato il filo che lega il mondo della formazione con l’evoluzione del sistema lavoro».

Un poker di proposte innovative

Quattro sono i corsi di cui ACOF si prenderà nuovamente cura a partire da ottobre 2022, avviando fin d’ora una raccolta delle adesioni che, alla metà di luglio, dovranno convogliare nella prova di selezione dei futuri iscritti a questi percorsi a numero chiuso, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dal costo molto limitato per gli iscritti, grazie al cofinanziamento garantito da Regione Lombardia e FSE. Opportunità ormai consolidate riguardano i corsi per divenire “Fashion Designer” da inserire nei processi di elaborazione delle nuove collezioni o “Digital Communication & Fashion Styling”, vale a dire le figure esperte di immagine e curatrici del brand. Più recenti sono invece gli altri due progetti: Haute Couture Collection consegna alte competenze tecniche sartoriali, colmando il gap fra la scuola classica modellistica e lo sviluppo sostenibile del capo digitalizzato; invece, dal corso di “Social Media Communication and Digital Pr”, usciranno i futuri specialisti del marketing e della comunicazione, allacciati proprio al contesto del settore moda.

L’occasione degli Open Day

Per ribadire valore ed efficacia degli ITS, in particolare di quelli inseriti nel contesto ACOF, anche quest’anno sono previsti dei momenti di presentazione dei progetti e dei relativi spazi formativi. Un primo Open Day, organizzato online per offrire una panoramica delle opportunità in arrivo, si terrà venerdì 18 marzo, dalle ore 15. In quell’occasione gli interessati potranno ascoltare le relazioni dei coordinatori dei corsi, ma anche di alcuni docenti e studenti. Un altro appuntamento, invece in presenza, sarà organizzato per la giornata di sabato 9 aprile. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto, sarà in entrambi i casi necessario consultare l’apposita sezione sul sito www.itscosmo.it e procedere all’iscrizione.

Il pacchetto di mischia di ITS Cosmo

La garanzia per tutti i ragazzi che scelgono questo tipo di preparazione, arriva dal fatto di poter contare sul coinvolgimento di realtà di primo livello. I corsi lombardi di Fondazione ITS Cosmo, oltre ad ACOF, vedono infatti la partecipazione di una quarantina di enti soci fra cui Università LIUC Castellanza, Istituto Torno di Castano Primo, Ite Tosi e Isis Facchinetti di Busto Arsizio, Istituto Carcano di Como e Istituto Caterina da Siena di Milano. Partner di rilievo sono anche Centro Tessile Cotoniero, Unic, Afol Moda, Antia, Univa con Servizi & Promozioni Industriali Varese, Unindustria Como, i Comuni di Busto Arsizio e Castellanza, Fondazione Setificio di Como, nonché le agenzie per il lavoro Synergie e Umana. Fondamentali sono poi le partnership aziendali, che consentono agli iscritti di fare pratica e trovare un rapido sbocco lavorativo: le principali realtà coinvolte sono Dolce e Gabbana, Herno, Missoni e Candiani Denim. «Lo sforzo congiunto – conclude Simona Pettini – è sfruttare al massimo le potenzialità degli ITS, che rappresentano dei canali paralleli alle università ma con un’identità propria e forte, il cui focus è mirare a una specializzazione di alto livello, allineando la preparazione dei vari profili a quelle che sono le esigenze delle aziende. In un universo moda che con il Covid ha visto aumentare la propria digitalizzazione del 300%, è fondamentale andare a formare figure innovative attraverso una struttura che sappia intercettare le necessità reali».