In radio e online il nuovo singolo di Nava Erre, “Disco”

E’ disponibile in rotazione radiofonica a partire da Venerdì 25 Marzo “Disco”, il nuovo singolo di Nava Erre. Il brano, già disponibile su tutti i digital stores dall’11 Marzo, vede la produzione artistica di Meth ed esce per le etichette Ripostiglio Records / Phoenix Label, distribuita da The Orchard.

Ecco come l’artista parla del brano: «Questo pezzo nasce per trasmettere leggerezza dopo un periodo pesante per tutti: non vuole essere una canzone in cui la gente riesce ad immedesimarsi, una canzone con cui riflettere, bensì un qualcosa che riesca a far dire alle persone: “voglio liberarmi, non voglio pensare per 3 minuti, fammi mettere questo pezzo”.

Ecco, il non pensare paradossalmente è stato il modo in cui ho scritto il testo, e per questo, nel giro di poco tempo avevo già scritto tutto. In pochi giorni il pezzo era chiuso. Il titolo vuole essere anche un po’ ironico: volevo trovare una parola che fosse sempre attuale, soprattutto durante questi ultimi 2 anni…. quindi perché non scegliere qualcosa che è sempre stato al centro delle ultime discussioni?»

Il singolo, che nasce nello studio di registrazione di Ripostiglio Records a Caronno Pertusella, presenta la fusione tra due mondi diametralmente opposti: latino ed urban, i due generi maggiormente apprezzati dall’artista.

Il brano può essere dunque visto come un esperimento da parte di Nava Erre e Meth alla ricerca di un sound diverso ed innovativo.

ASCOLTA “Disco”:

Spotify – https://open.spotify.com/artist/6QFhE9appJqaH5p95l4FKn?si=rIyS7BstRBO0KURJ1dwusQ

Apple Music – https://music.apple.com/it/artist/nava-erre/1539347463

YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=2GCiSbShiUY

NAVA ERRE

Pseudonimo di Luca Avantario, Nava Erre è un giovane artista classe 2002 di Bollate (MI). Si avvicina alla musica sin da bambino e verso gli 11 anni inizia a pubblicare su YouTube le sue prime cover, che spaziano dal genere rap al pop. Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta indipendente Ripostiglio Records. All’attivo l’artista conta 5 singoli che hanno attirato l’attenzione di radio e testate giornalistiche.