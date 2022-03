Riflessioni sulla guerra per chiedere la Pace alla primaria Garibaldi

Un grande striscione per la Pace firmato da tutti i bambini della primaria Garibaldi, ciascuno con l’impronta colorata della propria mano, è il risultato di una mattinata di riflessioni a scuola sul tema della Guerra in Ucraina, entrata con prepotenza nelle conversazioni dei bambini che ne sentono parlare ovunque dai media o nelle conversazioni tra gli adulti.

Gli insegnanti della primaria di San Carlo (IC Varese 4) hanno ritenuto doveroso affrontare il tema con tutti gli alunni, scegliendo per ciascuno un linguaggio adatto all’età, per capire insieme cosa significa per le persone essere in guerra e quanto sia indispensabile la Pace per il bene di tutti.

Il risultato è stato un grande striscione colorato dalle mani dei bambini che riporta l’ultima frase della poesia “Promemoria” di Gianni Rodari che è stata il punto di partenza per la riflessione con i bambini.

“Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra” si legge sullo striscione appeso nel cortile della scuola a testimonianza di un iniziativa cui “tutti hanno partecipato con grande coinvolgimento”.