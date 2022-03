Sabato 2 aprile a Gerenzano l’inaugurazione della mostra “A riveder le stelle”

È in programma per sabato 2 aprile alle ore 16:00 presso Palazzo Fagnani Clerici l’inaugurazione della mostra “A riveder le stelle”.

La mostra è organizzata dal gruppo artistico “Liberamente” della cooperativa SCELAG e dalla Pro Loco di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano. L’esposizione multimediale è composta da opere di pittura, fotografia, arte digitale e scultura.

«Abbiamo intitolato la mostra “A riveder le stelle” con una frase della Divina Commedia di Dante Alighieri tratta dal canto XXXIV dell’Inferno in cui il sommo poeta narra come uscì dall’inferno – spiegano gli organizzatori -. Sulla base di questo tema il gruppo artistico “Liberamente” ha invitato 19 artisti ad interpretare con la loro creatività questo argomento. Qualcuno di loro si è espresso in continuità con la precedente mostra sul tema del Coronavirus, altri si sono staccati completamente dal tema, desiderosi di lasciare il dolore alle spalle con la speranza di ritornare alla vita pre-pandemica al più presto».

L’appuntamento è in via Fagnani 14 a Gerenzano. La mostra rimarrà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00 anche domenica 3 aprile e il fine settimana 9 – 10 aprile con gli stessi orari.

All’inaugurazione del 2 aprile parteciperanno le autorità cittadine e seguirà un rinfresco offerto dalla Cooperativa. In copertina la foto di una inaugurazione di una recente mostra organizzata dal gruppo Liberamente.