A Varese la seconda edizione di “Arte in libertà”

Al via la seconda edizione di “Arte in Libertà”, mostra di lavori realizzati dai detenuti della Casa Circondariale “Miogni”, che cresce e diventa un evento collettivo.

L’esposizione è in programma dal 7 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 presso lo Spazio Polifunzionale ACLI in via Speri Della Chiesa,9 a Varese e presenta tre sezioni.

La prima è dedicata alle opere in ceramica realizzate da un gruppo di detenuti allievi del laboratorio tenuto dallo scultore Ignazio Campagna, pensate per essere contenitori di erbe officinali, le piante della cura e del benessere.

La seconda sezione mette in mostra 23 tavole di fumetto sempre eseguite dai detenuti durante il corso estivo “BOOM!!! Che storia” sotto la guida dei docenti Maria Teresa Campagna e Stefano Bruno per un’iniziativa del CPIA 2, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Tullio De Mauro”.

A corollario vi è un’esposizione di 30 scatti fotografici dei soci del Fotoclub Varese Aps sul tema della reclusione e della libertà.

I lavori presentati sono il risultato di un ampio progetto promosso dall’Auser di Varese intitolato “Educazione alla bellezza” dedicato ai detenuti che attraverso l’arte mettono alla prova le loro competenze creative e di dialogo ricavandone la gioia di portare il loro messaggio fuori dalle mura del carcere, verso la libertà.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione della direttrice della casa circondariale Carla Santandrea, del funzionario pedagogico Domenico Grieco, delle ACLI provinciali, di ACLI Arte e Spettacolo Varese, di Auser Varese, del CPIA 2, del Foto Club Varese APS e di Agricola Home&Garden di Varese.