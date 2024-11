“Possono gli occhi”: la mostra fotografica di Elena Lovisolo alla libreria Ubik di Varese

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della libreria Ubik e offre un’occasione speciale per scoprire un’artista emergente e il suo approccio unico al mezzo fotografico

Dal 4 dicembre all’11 gennaio, la libreria Ubik di Varese ospita la mostra fotografica “Possono gli occhi”, firmata dalla fotografa Elena Lovisolo. Un’esposizione che invita i visitatori a esplorare la poesia del quotidiano e a riflettere su ciò che lo sguardo può cogliere, trasmettendo emozioni attraverso immagini capaci di parlare senza parole.

Inaugurazione l’8 dicembre

Il momento inaugurale della mostra si terrà l’8 dicembre alle ore 16:00 presso la sede della libreria, in Piazza Podestà 1, nel cuore di Varese. Sarà un’occasione unica per incontrare l’autrice e immergersi in un percorso visivo ricco di suggestioni e simbolismi.

Un viaggio visivo

Lovisolo, con “Possono gli occhi”, sembra porre una domanda aperta ai suoi osservatori: cosa vediamo realmente quando guardiamo? Il tema centrale della mostra gira attorno alla capacità dello sguardo di percepire il dettaglio e di trasformare l’ordinario in straordinario, invitando lo spettatore a riconsiderare il rapporto tra osservazione e sentimento.

Dettagli della mostra

