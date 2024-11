“Fuoco cammina con me”: sculture in marmo che sembrano legno. Da Punto sull’Arte in mostra le opere di Valeria Vaccaro

PUNTO SULL’ARTE propone con FUOCO CAMMINA CON ME uno studio approfondito e accurato dell’opera di Valeria Vaccaro, un’artista giovane, di grandissimo talento e molto apprezzata, sia in Italia che all’estero

FUOCO CAMMINA CON ME è il titolo della nuova mostra personale della scultrice Valeria Vaccaro curata da Ivan Quaroni ospitata da PUNTO SULL’ARTE. La raffinata autrice di sculture in marmo che sfidano la nostra percezione, torna a Varese con nuove opere. Il Vernissage della mostra si terrà il 30 NOVEMBRE dalle 11 alle 13 presso la sede principale della galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno). L’artista sarà eccezionalmente presente.

Le sculture a cui Valeria Vaccaro dà vita sono un raffinato gioco di prestigio. Quelli che all’apparenza sembrano bancali, casse da imballaggio o semplici assi di legno sono in realtà capolavori realizzati con il più nobile dei materiali: il marmo bianco di Carrara. Ciò che inoltre accomuna tutta la sua produzione artistica sono le tracce di combustione che caratterizzano ogni sua scultura. Infatti, sin dall’inizio della sua carriera, Valeria Vaccaro è affascinata dal fuoco e dal suo significato simbolico, alchemico e primordiale, dalla sua forza purificatrice. Il fuoco trasforma ogni cosa, perfino il marmo, materiale che l’artista ha scelto come arma espressiva, plasmandolo fino a farlo sembrare legno, bruciato e annerito dalle fiamme.

Il titolo della mostra, FUOCO CAMMINA CON ME, riprende quindi la costante che da sempre fa parte del suo linguaggio artistico, un linguaggio che nel tempo si è evoluto e si è legato a coppie di concetti contraddittori: distruzione e rinascita, solidità e fragilità, permanenza e impermanenza, oggetto di serie B e oggetto prezioso, scarto e opera d’arte.

Le ampie sale di PUNTO SULL’ARTE fanno da sfondo a questa straordinaria mostra dove nulla è come sembra. Le serie Marmiferi, Urban Platform, e Handle With Care trasformano oggetti ordinari in vere e proprie opere d’arte, mentre le sculture dei cicli Aver Cuore e Non Brucio esprimono la dimensione più poetica del lavoro di Valeria Vaccaro. Le creazioni della serie Tree of Life indagano il contrasto tra pieno e vuoto, evocando il fuoco come una forza naturale in grado di creare e di distruggere. A fianco di queste sculture sorprendenti si trovano i nuovi e straordinari lavori intitolati Controsenso, che esplorano prospettive innovative abbandonando la rappresentazione realistica dell’oggetto. Valeria Vaccaro riesce a donare al marmo bianco di Carrara l’aspetto di semplici assi di legno, combinando forme e significati in modi inediti. Le opere esposte vanno oltre il semplice inganno visivo, fungono infatti da lenti d’ingrandimento per esaminare la complessità e la fragilità della nostra società.

PUNTO SULL’ARTE propone con FUOCO CAMMINA CON ME uno studio approfondito e accurato dell’opera di Valeria Vaccaro, un’artista giovane, di grandissimo talento e molto apprezzata, sia in Italia che all’estero. Vaccaro in questa personale intensa supera i limiti stessi della materia esplorando nuovi orizzonti espressivi ed emotivi e dimostra che la scultura, come del resto l’arte tutta, non è più solo una questione di materiali e di forme, ma è soprattutto una questione di significati e di emozioni.

Oltre alle luminose sale al pianterreno dove è allestita la mostra FUOCO CAMMINA CON ME, gli spazi di PUNTO SULL’ARTE proseguono al primo piano offrendo una selezione, curata in ogni singolo dettaglio, di alcuni dei più interessanti artisti del panorama contemporaneo italiano e non solo. Tra le opere esposte è infatti possibile ammirare sculture e dipinti di Annalù, Roberto Bernardi, Jernej Forbici, Lene Kilde, Matteo Massagrande, Alex Pinna, Tom Porta, Matteo Pugliese, Alice Zanin e molti altri.

Nel pieno centro storico di Varese, nella sede di PUNTO SULL’ARTE II in via San Martino della Battaglia 6 è possibile ammirare una vasta selezione di opere pittoriche e scultoree realizzati da importanti artisti italiani e internazionali. Poco più in là, sempre in via San Martino della Battaglia ma al civico 3, il PUNTO POP, espone i meravigliosi lavori di Angelo Accardi, Claudio Filippini, Giorgio Laveri, Sabrina Milazzo e molti altri.

VALERIA VACCARO nasce a Torino nel 1988. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, studia scultura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Dal 2005 espone regolarmente in mostre personali e collettive in Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Montenegro e partecipa a fiere di settore. Tra il 2013 e il 2015 partecipa alla Biennale itinerante europea JCE Jeune Création Européenne. Nel 2015 espone a Exhibit a Torino e al Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivara. Nel 2017, in occasione dell’Art Prize CBM, vince una menzione speciale dalla città di Torino. Nello stesso anno è tra i vincitori dell’ArTeam Cup 2017. Nel 2021 viene selezionata per esporre alcune sue sculture nell’ambito di BAG Bocconi Art Gallery a Milano. Nel 2022 è la vincitrice del Secondo Premio Fondazione VAF IX Edizione riconosciuto dalla prestigiosa Fondazione tedesca con lo scopo di promuovere posizioni innovative nell’arte contemporanea italiana e di comunicarle in Germania. In questa occasione la famosa Fondazione ha acquistato due grandi sculture dell’artista per la preziosa collezione permanente. Da PUNTO SULL’ARTE è stata protagonista della mostra personale “Carta, Forbice, Sasso” (2019), delle collettive “Lollipop” (2019) e “Fun 4 Kids” (2022), oltre che essere una presenza molto apprezzata nelle storiche rassegne della galleria varesina <20x15x15/20×20 (2019, 2020, 2021, 2024). Vive e lavora a Torino.

VALERIA VACCARO | FUOCO CAMMINA CON ME

A cura di Ivan Quaroni

30 novembre – 21 dicembre 2024

VERNISSAGE: SABATO 30 novembre dalle 11 alle 13

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332320990

Martedì – Sabato h 9.30-17

PUNTO SULL’ARTE II

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Tel. 03321690569

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30

PUNTO POP

Via San Martino della Battaglia, 3

21100 Varese

Tel. 0332 1950342‬

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30