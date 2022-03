Scontro tra un’auto e una moto a Gorla Minore: muore il motociclista sbalzato contro un muro

Gravissimo incidente a Gorla Minore lungo la via Vittorio Veneto dove poco prima delle 9 di mercoledì 16 marzo si sono scontrati un’automobile e una moto guidata da Cesare Colombo, residente nel comune. L’impatto, violentissimo, sarebbe avvenuto all’incrocio tra la via Veneto e la strada provinciale 21 di via Raimondi. Il motociclista a bordo di uno scooter, in seguito allo scontro, è stato sbalzato a diversi metri fino a sbattere contro un muretto (Foto di repertorio della croce rossa di Legnano).

Sul posto sono accorsi il personale medico con un’ambulanza della croce rossa di Legnano e un’automedica. Ad avere la peggio l’uomo trovato dai soccorritori con traumi multipli e in arresto cardio circolatorio. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.