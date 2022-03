Spaccio nei boschi in Valcuvia, due arresti a Castello Cabiaglio. L’operazione che ha visto impegnati 15 militari della compagnai di Luino è scattata all’alba.

Sabato mattina dopo diverse ore di appostamento, mimetizzati tra la vegetazione, i carabinieri hanno potuto documentare la cessione di stupefacenti da parte di un giovane di origine marocchina, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora che, all’arrivo delle persone intenzionate ad acquistare la droga, è uscito dal bosco fino a bordo strada per poi effettuare la cessione della bustina in cambio del denaro. È stato in questo contesto che sono scattate le manette sia per lui che per un 55enne italiano residente in Valcuvia, trovato in possesso di altro stupefacente sia addosso che dentro casa.

In tutto i militari hanno potuto sequestrare oltre 60 grammi tra hashish e marijuana, suddivisi in diverse dosi, nonché un bilancino di precisione trovato presso l’abitazione dell’italiano. Per altri tre italiani, tutti residenti nella provincia di Varese, sono invece state fatte le contestazioni amministrative quali assuntori ed inviati alla Prefettura di Varese i previsti esami tossicologici.

Nel corso dell’udienza di convalida il GIP del tribunale di Varese ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del 33enne straniero e la remissione in libertà dell’italiano. Il Comune con il personale della Protezione Civile si occuperà di ripulire i boschi dalla sporcizia e dai residui di bivacco che gli spacciatori hanno lasciato ai piedi del bosco della Valcuvia.