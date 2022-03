Sperimentazione del servizio Piedibus anche per le scuole medie cittadine di Verbania

E’ partita la sperimentazione del servizio Piedibus anche a Intra e a Pallanza. Il Piedibus è un ‘autobus umano’, collaudato in molte città come alternativa gentile e di buon senso all’affollamento di traffico automobilistico davanti ai plessi scolastici, invogliando gli studenti ad andare a scuola a piedi in sicurezza rispettando l’ambiente.

Dopo le iniziative che si svolgono già da alcuni anni nella zona collinare di Verbania, ora si è partiti negli scorsi giorni con la progettazione e sperimentazione di un nuovo servizio anche a Intra e a Pallanza (per le scuole medie Cadorna, Ranzoni e Quasimodo) con l’intenzione di fare entrare a regime questo servizio per il prossimo anno scolastico.

Una iniziativa per un progetto sano, ecologico, con meno consumi, economico, sicuro, e un buon modo per gli studenti per socializzare andando a piedi a scuola con i compagni.

Una iniziativa rivolta agli studenti e che ha la necessità di vedere il supporto delle scuole coinvolte e di tutte le famiglie per avere successo.

Per informazioni comunicazione.sindaco@comune.verbania.it