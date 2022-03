Una potatura eccezionale e spettacolare a Casciago. In tanti hanno visto un elicottero in volo su Casciago nel pomeriggio di venerdì 4 marzo. Nessun incidente (per fortuna) ma il taglio di tre ippocastani tra via Grizia e il passaggio pedonale che porta a Villa Valerio, la splendida villa Liberty sede della scuola primaria Sant’Agostino e della scuola media.

Galleria fotografica Spettacolare taglio pianta a Casciago: tree climber ed elicottero in azione 4 di 9

I tre alberi, ammalorati e pericolanti, sono stati abbattuti con un’operazione complessa portata a termine dalla ditta Minelli di Casciago, titolare dell’appalto, sotto gli occhi del sindaco Mirko Reto, del vicesindaco Alberto Gaggioni e il capogruppo Mario Persicone, esperto di volo.

Un lavoro che ha richiesto il supporto dell’elicottero per rimuovere i rami più grossi, altrimenti difficilmente raggiungibili, tagliati con tecniche di tree climbing eseguite in completa sicurezza.

«Siamo contenti perché è stato risolto un problema di sicurezza, sistemeremo anche le scalette per l’accesso pedonale, riqualificando anche quella zona del paese. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, siamo molto soddisfatti», commenta Reto.