Lo svincolo autostradale di Vergiate-Sesto Calende chiude ancora

Sulla A8-A26 Diramazione Gallarate-Gattico sarà completamente chiusa per una notte la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita: la limitazione sarà in vigore dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di lunedì 21 marzo, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.

La chiusura è resa necessaria per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale e di riqualifica delle pensiline. L’intervento segue una precedente chiusura negli scorsi weekend, che ha provocato anche un aumento del traffico su viabilità ordinaria (Statale Sempione).