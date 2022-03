Il talent al contrario del trio Cavallari, Chiodaroli, Carretto in scena al Sociale di Busto Arsizio

Il Talent al contrario: è quello che andrà in scena al Teatro Sociale di Busto Arsizio giovedì 31 marzo alle ore 21. Sul palco, Max Cavallari e Stefano Chiodaroli, tenuti a bada da una frizzante Rossana Carretto. Nei fatti, il pubblico assisterà alla fittizia registrazione di una puntata del primo “No-Talent” della storia, che vedrà esibirsi una carrellata di aspiranti artisti dalle dubbie capacità. A vincere sarà il peggiore. Obiettivo: dimostrare quanto sia semplice portare al successo una persona senza alcun talento.

Uno show comico e a tratti surreale, che rispecchia ciò che accade tutti i giorni on-line, sui Social, dove diventano famose le persone qualunque, quelle senza particolari doti e capacità. Quante volte in Rete abbiamo condiviso un video per la sua oscena bruttezza? Sono proprio i “non talenti” i protagonisti dello Show in programma al Teatro Sociale: potrete vederli dal vivo, in questo clamoroso spettacolo che porterà alla celebrità un “signor qualunque”, ma che dimostrerà anche quanto la fama sia sterile se non accompagnata da capacità e preparazione.

I PERSONAGGI

Max Cavallari e Stefano Chiodaroli valorizzeranno i più esilaranti personaggi del loro repertorio (dai loro cavalli di battaglia, a quelli meno noti), attraverso la virtuosa gestione della scena di Rossana Carretto che – con la sua verve attoriale, che spazia da una severa disciplina alla caratterizzazione più clownesca – traghetterà gli spettatori dall’universo di uno a quello dell’altro, con un gioco di avvicendamenti esilaranti.

IL MESSAGGIO

Oltre a divertire molto, questo spettacolo desidera raccontare l’identità di chi – tra tante maschere – riesce a far ridere per quello che è, svelandosi senza vergogna. In ogni personaggio, in fondo, potremmo finire per ritrovare

qualcosa di noi. Un nostro limite, una nostra incapacità. Imparando dunque ad accettare i nostri difetti e facendoci una bella risata sopra, all’insegna dell’autoironia.

L’ANTEPRIMA NAZIONALE

La scelta della data dello spettacolo non è casuale: il 31 marzo segna il ritorno alla libertà. Dopo due anni di sacrifici, di restrizioni e di sofferenze, torniamo alla normalità, lasciandoci alle spalle (speriamo per sempre) la pandemia e tutti i suoi strascichi. Anche il mondo del Teatro ha pagato caro il prezzo del Covid: noi, con questa serata leggera e divertente, vogliamo simboleggiare un nuovo inizio. Guardare al futuro con ottimismo, ritrovando la voglia di ridere – di scherzare e di vivere la vita. Fino in fondo.