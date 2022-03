Torna il Fiandre Varesino, parte da Somma Lombardo la corsa su muri e pavé

Dopo due anni di stop, a marzo ritorna la randonnée Fiandre Varesino, un’impegnativa pedalata non competitiva che si snoda lungo i muri della provincia di Varese. (La foto risale all’edizione 2019)

Appuntamento a per domenica 27 marzo, sul modello del celebre “Giro delle Fiandre” che i professionisti correranno quest’anno domenica 3 aprile.

L’evento è organizzato da Asd Nazionale, società ciclo sportiva di Somma Lombardo (che nel 2021 ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione), in collaborazione con Asd Cicli Turri di Gallarate, e vede come partner ufficiali “Tripel B -Birra Kwaremont”, il museo storico della bicicletta “Toni Bevilacqua” di Cesiomaggiore (Belluno) e Radio A8.

«Si torna in sella alla bici con scopo benefico: le associazioni possono tornare a gareggiare e la gara è importante. Sì riuscirà a far tornare gli atleti dilettanti alla normalità che daranno il loro massimo impegno», comunica l’assessore allo Sport, Edoardo Piantanida Chiesa.

Il percorso della gara

Una pedalata in cui i cicloamatori – oltre un migliaio i partecipanti delle ultime edizioni – si cimenteranno su strappi con pendenze impossibili, muri in pavé, stradine secondarie e mangia-e-bevi nei due percorsi proposti, quello lungo di 100 chilometri, con 17 muri complessivi e 1.490 metri di dislivello e quello corto di 60 chilometri con 10 muri complessivi e 722 metri di dislivello, entrambi con partenza ed arrivo a Somma Lombardo. Partenza “alla francese”, con un’ora e mezza a disposizione per partire (l’arrivo è fino alle 17). La presentazione della competizione è avvenuta questa mattina in municipio a Somma, mercoledì 2 marzo.

«Dopo due anni di assenza torniamo a organizzare una manifestazione storica della provincia», racconta Alberto Chiesa della Asd gallaratese, «è nato nel 2016 da una scommessa, dal nulla e abbiamo percorso questa strada».

«Ringraziamo il Comune di Somma per ospitarci. Lo scopo è coinvolgere il più alto numero di persone possibile – spiega Sonia Squizzato, presidente di Asd nazionale di Somma – ci auguriamo di superare i 500 atleti, che in questa situazione sarebbe già un successo». Le iscrizioni (esclusivamente online sul portale Endu) sono aperte da fine gennaio; non sono accettate quelle in loco il giorno della manifestazione.

«Il percorso come quello fatto negli anni passati, con una novità ogni anno per far conoscere dei posti della provincia», spiega Alberto Schiavone, “jolly della nazionale”, «il ciclismo amatoriale fa sì che sia divertente quando i ciclisti fanno fatica; lo scopo di un amatore è prefissarsi un obiettivo importante adatto alle sue capacità con la necessaria umiltà. Fiandre Varesino è un obiettivo che molti ciclisti si pongono perché è relativamente impegnativo; quando si arriva al traguardo a somma si è pienamente appagati. 100km di un dislivello di 1100 metri: un obiettivo ambizioso per chi li vuole affrontare».

Quest’anno sono state aggiunte dei passaggi inediti, che permetteranno ai partecipanti di conoscere luoghi della provincia poco frequentati: Mustonate, via dei Boderi a Varese (salita lunga), la salita di Montonate e via Della Torre di Vergiate (un’altra salita di ciottolato).

Verranno premiate le prime quattro squadre che taglieranno il traguardo; verranno messi a disposizione per i partecipanti tre biglietti a estrazione per partecipare alle gare delle Fiandre.

Lo scopo benefico delle Fiandre Varesino

Come nelle prevedenti edizioni del Fiandre Varesino, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione amici del centro studi sclerosi multipla di Gallarate e Annfas di Somma Lombardo.

L’iniziativa ha anche un importante risvolto benefico, grazie alla donazione da parte degli organizzatori ad alcune associazioni di volontariato, fra cui Anffas Ticino Onlus di Somma Lombardo e Associazione amici centro studi sclerosi multipla di Gallarate. «Avremo 7 ospiti dell’associazione del Parkinson per avvicinare lo sport alla terapia, che diminuisce del 50% queste problematiche. È un onore averli come ospiti per questa giornata», conclude Squizzato.