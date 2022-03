Torna in pista il “Manetta team” con 12 giovanissimi impegnati nel minicross

Torna a gareggiare il Manetta Team, ovvero la scuderia per giovanissimi interpreti del motocross fondata da Martino Bianchi con l’intento di far crescere un gruppo sempre più numeroso di bambini e ragazzi “a motore”.

Dopo un’ottima stagione d’esordio, il Manetta Team ha ampliato il proprio gruppo: sono 12 oggi i giovani atleti diretti da Bianchi, che ha alle spalle una lunga carriera di pilota, manager ad altissimi livelli (anche alla Dakar) e di comunicatore.

Il ritorno in pista, dopo circa quattro mesi, è fissato per domenica 13 marzo quando sulla pista di Chieve (nel territorio di Credera di Rubbiano, provincia di Cremona) si disputerà la prima prova del Campionato Regionale FMI Lombardo di minicross. La scuderia varesina sarà presente con ben dieci portacolori suddivisi tra le categorie Debuttanti/Cadetti (65 cc) e Junior (85 cc). Diversi anche gli esordi in gara.

Il programma del Manetta Team prevede per quest’anno la partecipazione alle gare regionali ma in qualche caso ci saranno fasi del campionato italiano e qualche prova di quello europeo, senza dimenticare gli obiettivi base del divertimento, della crescita e della condivisione della passione.