Un giro intorno a Mesenzana

Domenica 03/04/2022 il sindaco di Mesenzana in collaborazione con il gruppo Alpini, tramite il Trekking di Mesenzana, vuole far conoscere, parte del territorio correlato da sprazzi di storia locale e nazionale.

L’iscrizione è gratuita e va indirizzata al comune di Mesenzana 0332.575116 oppure via e-mail

ilsindaco@comune.mesenzana.va.it entro e non oltre il 01/04/2022.

Il numero verrà chiuso alla 25esima iscrizione.

In caso di cattivo tempo il trekking sarà rinviato. Essendo una passeggiata libera e non a fine di lucro, gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità, i minori dovranno essere accompagnati. Portarsi pranzo al sacco. Obbligo di scarponcini, torcia elettrica e caschetto (va bene anche quello da bici) e non soffrire di claustrofobia.

Attenzione: la prima parte del percorso presenta difficoltà altimetriche.