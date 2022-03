Un incontro sull’Ucraina al Liceo Sereni

Si è svolto sabato 26 marzo in una bellissima mattinata di inizio primavera presso Palazzo Verbania a Luino l’incontro con alcune classi quarte e quinte del Liceo “Vittorio Sereni” e dell’ISIS “Cittá di Luino”.

La conferenza, dal titolo “Ucraina: lettura di un conflitto” ha avuto come relatori Fabio Zucca, docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi dell’Insubria e sindaco di Belgioioso e Claudio Bonvecchio, professore ordinario emerito di Filosofia Politica e fondatore e primo presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria.

Tale corso ora ha raggiunto picchi notevolissimi di iscritti (circa il 10% dell’ateneo di Varese-Como) e ciò fa capire la qualità dell’offerta formativa.

Moderatore dell’incontro Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane.

Dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti al sindaco Enrico Bianchi, il professor Zucca ha illustrato il quadro geopolitico dall’antichità ai giorni nostri.

Il professor Bonvecchio ha invece parlato della condizione socio-politica della Russia e dell’Ucraina oggi, con molto riferimenti storiografici interessanti.

Il dottor Franzetti ha ricordato ai giovani che non devono dare per acquisita per sempre la democrazia e la libertà, e ha detto che la maggioranza delle persone oggi vive nel mondo sotto regimi autocratici.

Al termine gli studenti hanno posto molte e interessanti domande ai relatori, mettendo sul tavolo questioni importanti e facendo trasparire anche il loro coinvolgimento emotivo in un conflitto che ha colpito il cuore dell’Europa.