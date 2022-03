A Vedano Olona una raccolta per l’Ucraina con il rione Fondo Campagna

Il rione Fondo Campagna di Vedano Olona organizza per domani, sabato 5 marzo, una raccolta di alimenti e beni di prima necessità per la popolazione ucraina.

La raccolta riguarda alimenti, vestiario, medicinali, prodotti per l’igiene personale e materiale sanitario.

Qui l’elenco dettagliato.

Il punto di raccolta è attivo presso la sala San Maurizio della parrocchia dalle 10 alle 16,30 di sabato 5 marzo.

Tutto il materiale raccolto verrà portato alla Protezione Civile di Olgiate Comasco. Li, in organizzazione con il Comune e dei rappresentanti della comunità ucraina olgiatesi, i materiali raccolti verranno portati in Ucraina e nei paesi di confine dove si stanno raccogliendo i profunghi in fuga dalla guerra.