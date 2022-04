A Saronno 4000 studenti manifestano per la pace in Ucraina

“Vogliamo la pace e non la guerra”. È il grido che questa mattina hanno elevato al cielo oltre 4000 studenti di Saronno. Tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, pubbliche e private, hanno infatti marciato nella mattinata di mercoledì 13 aprile per il centro di Saronno.

Centinaia i simboli e i cartelli esposti dagli studenti, con il simbolo della pace a farla da padrone, con i ragazzi e i bambini, soprattutto i più piccoli, entusiasti e colorati, con striscioni, cartelloni, bandiere e vessilli di ogni tipo.

La manifestazione è promossa dal coordinamento associativo “4 Passi di Pace”, che ha dato all’iniziativa il nome “Se vuoi la pace, porta la pace”.

«Oggi è una grandissima giornata. Speriamo che questi giovani diano il via per iniziare una pace non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo – spiega Silvana Lombardi, coordinatrice di 4 Passi di Pace -. È la prima volta che succede che tutte le scuole di Saronno aderiscano ad una manifestazione in piazza».

«Il fatto che ci siano bambini e ragazzi dà un tono particolare a questa manifestazione, perché sono le nuove generazioni che se avranno raggiunto la giusta consapevolezza della guerra e della pace, potranno portare avanti le necessarie battaglie contro la guerra», commenta Giuseppe Uboldi, presidente dell’associazione culturale “L’isola che non c’è”.