Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la mostra collettiva “Insieme per vivere”

Venerdì 8 aprile alle 18.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra collettiva “Insieme per vivere” con le opere dei pittori Luca Bagela, Laura Zaroli e Donato Tesauro. Un’esposizione che nasce, come suggerisce il nome, dall’idea di far “ripartire” la cultura e l’arte dopo la pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia e il mondo intero, e che oltre alla mostra prevede un ricco programma di incontri dedicati a musica, arte e scienza.

Sabato 9 aprile alle 18, infatti, la dottoressa Maria Angela Buttiglieri, specialista in igiene e medicina preventiva, curerà l’incontro “Il paziente post-pandemia. Riflessioni e mea culpa”.

Martedì 12 aprile alle 18 un momento dedicato al ricordo e all’omaggio a Massimo Aspesani, presidente di Bustolibri.com, recentemente scomparso.

Venerdì 15 aprile alle 18.30 la presentazione del libro “Questo virus ha rotto gli zebedei!” del dottor Francesco Gaeta, urologo e andrologo.

Sabato 16 aprile alle 17, in occasione della vigilia di Pasqua, saranno esposte le opere di Laura Zaroli e Luca Bagela ispirate alla Resurrezione di Cristo.

Lunedì 18 aprile alle 17.30, infine, in occasione del Lunedì dell’Angelo, si terrà il concerto della cantante Anna De Bernardi, accompagnata dal chitarrista Nikolay Delyiski.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a mercoledì 20 aprile, con ingresso gratuito, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (il 20 aprile solo la mattina).