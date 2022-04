Arrestato l’autore della rapina in sala giochi a Luino

Aveva rapinato una sala giochi di Luino lo scorso 3 marzo. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno riconosciuto grazie alle immagini registrate dalle telecamere del locale, che hanno ripreso alcune fasi dell’azione.

Il colpevole è un 59enne di Luino, già conosciuto per i suoi numerosi precedenti penali e di polizia, riconosciuto nonostante la sua individuazione sia stata complicata dal fatto che indossasse un berretto e la mascherina.

Il colpo lo ha messo a segno alle ore 21.30: la cassiera aveva dato l’allarme, segnalando un uomo già da tempo impegnato a giocare alle macchinette presenti nel locale, che dopo essersi avvicinatosi con la scusa di segnalare che la macchina cambiamonete non funzionava l’aveva improvvisamente malmenata e si era impossessato del denaro contante in cassa (poco più di 1.000 euro), per poi darsi alla fuga e fare perdere le proprie tracce.

Grazie alla descrizione fornita dalla cassiera, che nell’aggressione ha riportato lievi contusioni giudicate guaribili in dieci giorni, e da altri clienti presenti, nonché dall’analisi del sistema di videosorveglianza installato nell’esercizio che aveva immortalato alcune fasi dell’aggressione, gli agenti sono risaliti al responsabile, arrestato per rapina e lesioni personali.