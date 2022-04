Artisti in mostra a Cavaria con “Figura rivisitata”

Domenica 8 maggio alle ore 11, presso la sede dell’antico palazzo comunale in Via Ronchetti a Cavaria, gli artisti dell’associazione Blaue Reiter propongono una mostra dal suggestivo titolo “Figura rivisitata”

Domenica 8 maggio alle ore 11, presso la sede dell’antico palazzo comunale in Via Ronchetti a Cavaria, gli artisti dell’associazione Blaue Reiter propongono una mostra dal suggestivo titolo “Figura rivisitata”.

“Quale artista non si è ispirato ai grandi capolavori del passato per imparare le tecniche artistiche, perfezionare il disegno, comprenderne l’estro? È una rinascita continua quella delle arti in cui il passato e il presente convivono, influenzati dagli accadimenti, e gli artisti si fanno portavoce della storia del proprio tempo. In questa mostra l’ambizioso progetto è quello di essersi messi a confronto con immensi capolavori della storia dell’arte il cui denominatore comune è la presenza della figura.

Ogni artista ha scelto un’opera celebre e l’ha “rivisitata” modificandola, rendendola propria, attuale e in un certo senso, nuova, accompagnandoci in un viaggio memorabile nell’arte”.

Gli artisti che hanno partecipato sono: Giuseppe Catone, Armando Cortese, Angelo Costantin, Mauro Crivelli, Vittorio Fieramonti, Lucia Marchesin, Rolan Marcolini, Ennio Melandri, Sonia Naccache, Lucia Pisanello, Claudio Scotti, Massimo Turato, Luisa Vaiana, Antonella Valdemarca.

La mostra verrà inaugurata alle ore 11.00 e potrà essere visitata fino al 22 maggio.