Aumentano i degenti positivi negli ospedali di Varese, ma non è una notizia preoccupante

Risalgono i pazienti positivi al Covid ricoverati all’ospedale di Varese e al Del Ponte. Rispetto a una settimana fa si contano 5 degenti in più. Solo ieri, il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni è stato di + 4.

La buona notizia, però, è che diminuiscono le persone seguite nei reparti per acuti: da 25 sono passati a 23, mentre crescono i degenti dell’area polispecialistica, cioè le persone ricoverate “con covid” ma per altre patologie che con il virus SarsCoV2 non c’entrano: attualmente sono 29.

Al Del Ponte ci sono 6 donne positive nel reparto di ostetricia ( erano 3 settimana scorsa) e 2 bambini. Anche in terapia intensiva prosegue il calo, anche se lentamente: attualmente sono 4 i degenti in condizioni critiche mentre sette giorni fa erano 6.

Contemporaneamente proseguono i ricoveri in area non covid: attualmente sono 828, dodici in più di 7 giorni fa.