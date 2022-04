Aviometal 70 anni di alluminio made in Varese

Un’azienda che fonda la sua attività su un sistema sostenibile quindi e che guarda con attenzione e costantemente al territorio dove opera. Aviometal partecipa e sponsorizza le attività di numerose squadre sportive locali come le “Farfalle” della Pallavolo Femminile UYBA, le giovani della Pallamano Femminile di Cassano Magnano, la squadra di Skate di Cardano Inline ASD e il Motocross di SDM Corse.

Anche i dirigenti di queste squadre come le autorità dei comuni e delle associazioni vicine ad Aviometal saranno presenti il 27 maggio a Volandia per questa grande festa.

C’è grande orgoglio per questo traguardo nelle parole di Marco Monti, presidente dell’azienda: «Io e la mia azienda siamo coetanei. Aviometal è stata fondata da mio padre e ancora oggi in azienda circolano foto di me bambino, in calzoncini corti che accanto a lui guardo gli aerei negli stabilimenti Caproni, lo stesso luogo, ora sede di Volandia, dove ci ritroveremo venerdì 27 per festeggiare questo anniversario. Vogliamo festeggiare un passato glorioso ma guardare a un futuro che ci vedrà sempre operativi accanto ai nostri clienti per fornire materiali e servizi sempre all’avanguardia».

La festa

In azienda c’è grande attesa tra i dipendenti e tanta voglia di partecipare a questo momento di festa, occasione per visitare il bellissimo Museo del Volo, per ridere dell’umorismo dissacrante di Germano Lanzoni ma anche per applaudire i colleghi premiati, alcuni con un’anzianità lavorativa di oltre 30 anni.