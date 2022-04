“Azzate, Brunello e Castronno: la sagra del mozzicone gettato per terra”

Mozziconi di sigarette gettati per terra. Il nostro lettore Marco Saugo ci contatta per evidenziare un problema di inciviltà ad Azzate, Brunello e Castronno. Mauro continua nella sua opera di raccolta dei rifiuti a bordo strada, ma la situazione non cambia.

Ecco la sua ultima lettera:

Rieccomi a denunciare un’altra diffusa e amareggianate espressione di malcostume. Oserei dire “folclore e vanto del nostro Paese”. Le zone in questione, sono prese come esempio di degrado socioculturale che, indisturbato, permea i nostri territori indipendentemente dal Comune.

Quello che mi lascia sempre stupito, è come questo comportamento, (ovviamente denota la mancanza più totale delle forme più elementari di educazione) passi in sordina e venga quotidianemente accettato nella normalità esistenziale. Oltre a questo, reca un forte problema di inquinamento ambientale e per la salute pubblica. Le zone urbane prese in oggetto dove si assapora la sensazione di terra di nessuno, (non è diverso in altri luoghi) sono nel Comune di Azzate, Brunello, Castronno.

Come si può evincere dalle foto, è tutto appestato da cicche di sigaretta, con anche deiezioni canine e altre espressioni di degrado civico. Le persone sono consapevoli che questi materiali, oltre ad essere potenzialmente nocivi, si riducono in frammenti sempre più piccoli sino a micron, entrando poi nella catena alimentare e addirittura li respiriamo? Il problema sono le erbacce, da diserbare o fresare con tutta l’immondizia in giacenza facendola a brandelli.

L’ultima foto è una via secondaria di Castronno, ormai simile ad una tangenziale autostradale dove chi transita si sente esonerato dalle regole del codice stradale, si può vedere un presunto principio di incendio boschivo. Se è come sembra, è dovuto anch’esso al gettare mozziconi dal finestrino. Sono mesi che a random scoppiano incendi, devastando vaste aree di flora e compromettendo l’habitat faunistico.