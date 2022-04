Balestrini, un terzo e un quarto posto nelle gare di Monza

Nel ricco fine settimana motoristico di Monza (QUI i risultati dei team varesotti nell’Italiano GT e nel TCR Italy) si è ritagliato il proprio spazio anche Laurence Balestrini, il pilota di Saronno impegnato nella classe Top Jet Formula 2.0 Cup, le cui gare erano comprese nel programma stilato da AciSport.

Balestrini si è tolto la soddisfazione di calcare il podio dell’Autodromo Nazionale: lo ha fatto al termine della Gara2, quella disputata alla domenica, nella quale è giunto terzo alle spalle di Francesco Atzori e Stefano Palummieri. Già al sabato il pilota saronnese si era ben disimpegnato chiudendo quarto nella prova valida per la TopJet dietro ai già citati Atzori e Palummieri e al compagno di scuderia Edoardo D’Amicis.

Il bilancio finale non manca di un pizzico d’amaro: in Gar2 il driver della Viola Racing è anche andato in testa con un’ottima partenza prima di perdere la posizione a causa di una manovra poco ortodossa di un doppiato alla curva Alboreto (ovvero la parabolica): nell’ingorgo Balestrini è stato anche toccato alle spalle da Solfaroli e ha rotto uno scarico. Nonostante ciò, il pilota di Saronno è riuscito a mantenere una posizione che gli è valsa il podio di categoria.

«Tornare a Monza sulla mia pista di casa è stata un’emozione straordinaria, e

crediamo di aver onorato al meglio questo appuntamento. Peccato solo per il rischio preso in gara2: per fortuna sono riuscito a mantenere il controllo della vettura pur avendo subìto un colpo nel retrotreno, ma questo mi ha impedito di andare oltre il terzo posto. Al di là di questo episodio però, devo dire che tutto è andato nel migliore dei modi: il team Viola Formula Racing ha lavorato con la consueta professionalità, mettendomi a disposizione una monoposto competitiva in ogni sessione».