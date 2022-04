“I bambini sono farfalle”, parole e filastrocche per giocare con la fantasia

Un tributo a Gianni Rodari nel centenario della sua nascita e una dichiarazione d’amore verso la fantasia e la potenza delle parole. “I bambini sono farfalle“, raccolta di poesie, scritti e filastrocche di Federica Franzetti è un dono per i bambini di tutte le età. Tra le strofe e i versi in rima della maestra Federica (l’autrice è scrittrice e insegnante alla scuola primaria di Lisanza di Sesto Calende), è possibile rivivere le emozioni del primo giorno di scuola, della scoperta, della magia del Natale e del mondo dei bambini che in un certo senso rivive per sempre dentro ognuno di noi.

Il libro, edito da Tracce per la meta e illustrato da Rosanna Dell’Acqua, con la prefazione di Roberto Caielli, è un invito a giocare con le parole per raccontarsi, divertirsi e imparare con leggerezza. Le parole aiutano a pensare, a crescere, possono ferire ma anche curare. “I bambini sono farfalle” sarà presentato sabato 9 aprile alle 16.30 ad Angera, in sala consiliare.

Saranno presenti l’autrice, Federica Franzetti e l’editore, moderati da Maria Carla Cebrelli, giornalista di VareseNews.