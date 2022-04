Il binomio Pisani-Chaclot vince il Gran Premio a Gorla Minore

Il binomio formato da Riccardo Pisani e Chaclot ha vinto il Gran premio di salto a ostacoli categoria Csi a tre stelle, organizzato all’Equieffe Equestrian Center di Gorla Minore. La gara conclusiva si è svolta domenica sulla nuova arena in erba del centro ippico, con ostacoli di 1,50 metri e formula jump-off, che ha visto trionfare Pisani in sella al suo stallone baio, con un percorso privo di errori, doppio netto, concluso in 41.97 secondi.

Una conferma importante per questo binomio in vista dell’impegnativo test di Coppa delle nazioni che si terrà a La Baule, in Francia, dal 5 all’8 maggio. Il tricolore ha sventolato anche sul terzo gradino del podio con il binomio Valentina Isoardi e Favinia, che ha concluso il percorso in 46.82 secondi, anche in questo caso con un doppio netto. La seconda piazza è andata allo svizzero Paul Estermann con Fleur Sinaa-a, che ha tagliato il traguardo con due percorsi netti in 42. 51 secondi.

Al centro ippico di Gorla Minore sono arrivati cavalieri e amazzoni da tutto il mondo per gareggiare nelle varie categorie, con gare valide per il Fei Longines Ranking, la classifica del campionato mondiale di salto a ostacoli.

Vittoria italiana nella categoria CSIYH-1 nelle giornate di giovedì e venerdì: Federico Ciriesi trionfa nella categoria riservata ai cavalli di sette anni con Gentle Rose Z con due percorsi netti conclusi in 64.54 secondi (giovedì) e 31.28 secondi (venerdì). Nella terza giornata di sabato la medaglia d’oro della categoria passa alla Svizzera con Barbara Schnieper e Porthos Ter Sarren ma Ciriesi non rimane “a bocca asciutta”, vincendo la categoria CSI 3* 145, in sella a Cassandra 285 in un tempo di 42.35 secondi, senza errori. Anche Filippo Moyersoen porta l’Italia alla vittoria sabato, nella CSI 3* 140 con Verlin Du Soleil in 61.23 secondi e senza effettuare errori.