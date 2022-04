Il bis di Macron: riconfermato presidente della Repubblica francese col 58%

Macron ce l’ha fatta: è stato rieletto col 58,8% dei voti (fonte Le Monde, ore 22 di domenica 24 aprile, Le Pen 41,20%) quando i seggi erano chiusi da oramai due ore: dati ancora da essere ufficializzati ma vittoria certa sulla diretta concorrente, Marine Le Pen.

Macron a 44 anni è il nono presidente della Quinta Repubblica (dal 1958), il primo rieletto dopo Jacques Chirac, che nel 2002 sconfisse al ballottaggio il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National.

Dopo le 20, quando si sono chiusi i seggi e sono circolati i primi exit poll, la vittoria è stata accolta con l’inno alla Gioia di Beethoven – motivo sinonimo dell’Europa unita – risuonato sotto alla Tour Eiffel. Macron scelse l’inno europeo anche dopo la vittoria del 2017.

Marine Le Pen dal canto suo non ha parlato di sconfitta ma «di una forma di speranza», una «aspirazione al cambiamento non può essere ignorata».

«Con oltre il 43% dei voti, il risultato di questa sera è di per sé stesso una eclatante vittoria», ha dichiarato Le Pen, riconoscendo la sconfitta ma assicurando che «continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi».

E’ stata del 63,23% l’affluenza registrata alle ore 17 nel voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Si tratta di oltre oltre due punti in meno rispetto al 2017: è quanto riferisce il ministero dell’Interno della Francia.

L’instabilità internazionale dovuta alla guerra in Ucraina, i rapporti co la Russia e le relazioni internazionali nell’orizzonte europeo hanno fatto assumere a questa consultazione elettorale una grande importanza e hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al fronte europeista. Rimane all’orizzonte l’incognita interna all’esagono, rappresentata dalle elezioni legislative (12 e 19 giugno) che potrebbero riservare sorprese in caso di compattamento del fronte di destra (Le Pen ma anche Eric Zemmour), ma anche rispetto al non trascurabile risultato di France Insoumise che con Jean Luc Mélenchon si è attestata al primo turno delle presidenziali sopra al 20% dei consensi.