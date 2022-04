A Busto Arsizio un incontro dedicato alla meditazione

Un incontro dedicato alla meditazione a Busto Arsizio, negli spazio del Centro Stoà. Il servizio rivolto a tutti i cittadini, prenderà inizio sabato 9 aprile, alle 11, a cura di Risorsa Cittadino Soc. Coop. sociale (ente accreditato con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2011) e Facilita (organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi- società cooperativa (Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia).

L’incontro è pensato per divulgare e promuovere la cultura della mediazione, per conoscere le opportunità attuali e future. Durante l’incontro si parlerà anche del progetto nazionale della divulgazione della cultura della mediazione “Invece di Giudicare” già in essere da alcuni anni negli Istituti Superiori “Gadda”- capofila della rete nazionale delle Scuole Amiche della Mediazione, “Falcone” di Gallarate, ora intrapreso anche dagli Istituti “Facchinetti” di Castellanza, “Olga Fiorini” di Busto Arsizio, e “Bertocchi” di Legnano.

All’evento interverranno:

-Mauro Julini – Docente di Mediazione e Negoziazione

-Alessio Isola – Mediatore civile e commerciale

-Gianfranco Selvagio – Mediatore familiare e formatore di mediatore tra pari

-Maria Chiara Olianas – mediatrice civile e commerciale, sociale e formatrice di mediatori tra pari

-Nicolina Palamone – Mediatrice civile e commerciale, divulgatrice del progetto nazionale “INVECE DI GIUDICARE”

Proiezione di alcune foto della nuova unità locale.

Facilita/Spazio della Mediazione, con altri mediatori iscritti all’Albo dei Mediatori civili e commerciali del Ministero della Giustizia – Annitta Di Mineo, Chiara Manuela Grassia, Serena Scollo, Daniele Veronelli e Angelica Zenato – presterà anche servizio di Mediazione sociale con i mediatori sociali Maria Chiara Olianas, Girardi Antonella e Nardi Rosella e mediazione familiare con il mediatore Gianfranco Selvagio, nella sede di Busto Arsizio dell’Organismo di mediazione FACILITA, in via Largo Gaetano Giardino, 7 Scala B – FACILITA. Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi – società cooperativa è già presente in: Annone Brianza, Bologna, Busto Arsizio, Cesena, Cervia, Chieti, Faenza, Imola, Lugo, Milano, Pinerolo, Putignano, Ravenna, Riccione, Rimini, Roma, Tivoli, Torino, Trieste, Udine, Verona