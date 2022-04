Camera di Commercio presenta il bando “Project work”

Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e le associazioni di categoria, ha avviato un percorso di eccellenza “Project work“, mettendo a disposizione uno schema di progettazione, per guidare le imprese ospitanti e le scuole interessate a realizzare esperienze di tirocinio di elevata qualità, lavorando sulla progettazione di competenze e sullo sviluppo di commesse.

I partenariati scuola-impresa avranno tempo poi sino al 16 maggio per candidare la propria proposta progettuale. Durante il webinar, verrà illustrato il regolamento di concessione contributo e presentata la testimonianza di imprenditori/docenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni. Il webinar si terrà sulla piattaforma zoom.

PROGRAMMA

15 Apertura lavori

Giacomo Mazzarino – Dirigente Camera di Commercio di Varese

Giuseppe Carcano – Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Varese

15.10 Bando Project Work, modalità e termini di partecipazione

Eloana Cardella – Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle

professioni Camera di Commercio di Varese

15.25 Testimonianze filiera scolastica

Angelo Maraschiello, ex docente e valutatore prima edizione PW. I format di

progettazione per il partenariato scuola-impresa

Stefania Paci, tutor scolastica PW “TEAMS 4.0”. La progettazione del Consiglio di

classe in un’ottica trasversale

15.45 Testimonianze imprenditoriali

Boris Landoni, tutor aziendale PW “BeeSafe”. Il ruolo dell’impresa capofila

Marta Gallina, tutor aziendale PW “Linea Lumì”. La motivazione degli studenti e

la connessione scuola-lavoro

16.05 Q&A

16.15 Conclusione dei lavori

Iscrizioni online:

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/8916488052082/WN_D2Z0HT-LQc-O8r9WpvqTBQ