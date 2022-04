Cavaria con Premezzo festeggia Sant’Antonino con quattro giorni di festa

Cavaria con Premezzo in festa per Sant’Antonino Martire: tanti gli eventi organizzati per un momento dedicato interamente alla comunità e per tutte le facce d’età.

Si parte venerdì 22 aprile nella chiesa parrocchiale che porta il nome del santo (in via Sant’Antonino, 47F), alle 21, con la presentazione del libro di Ezio Meroni, Il prete partigiano don Battista Testa.

Per sabato 23 aprile è in programma una serata americana: si parte alle 19.30 con l’apertura del banco gastronomico, mentre alle 21 si esibirà il gruppo musicale Chuck Hobo’s Brothers.

Domenica 24 aprile il calendario è piuttosto fitto: dopo la santa Messa delle ore 11, alle 12 aprirà il banco gastronomico. Alle 15 ci sarà la processione per le vie del paese, alle 16.30 il corso di pittura per bambini (6-10 anni). In serata la cena tutti insieme a partire dalle 19 e alle 21 l’esibizione musicale de I nuovi eroi.

Lunedì 25 aprile si parte con la camminata nel parco della Valle del Boia (ore 9.30), per poi mangiare tutti insieme dalle 12.30 con l’apertura del banco gastronomico. Alle 16.30 inizierà “Premezzo in musica”, un percorso a tappe per le vie del paese con stand musicali (il ritrovo è al pacchetto di via Rossini). La chiusura del festival sarà alle 18, in oratorio, con un aperitivo in condivisione.

Infine, lunedì 26 aprile, alle 20.30, ci sarà la santa Messa.