Un Carnevale da paura con i Minions per le vie di Golasecca

Appuntamento con il Carevale golasecchese sabato 8 marzo alle ore 14 davanti alle scuole per la sfilata e grande festa in piazza Libertà

Sarà un carro a tema Minions a trainare il Carnevale Golasecchese in programma sabato 8 marzo a partire dalle ore 14 nel piazzale davanti alle scuole. Qui famiglie e gruppi in maschera si sono dati appuntamento per dare il via alla colrata sfilata per vie del paese fino a piazza Libertà, dove troveranno ad attenderli uno stand gastronomico.

Il pomeriggio prosegue con la Festa di Carnevale scandita da diverse attività per grandi e piccini: dal lancio della banana alle pignatte dei cattivi, passando per gonfiabili e baby dance.

L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Golasecca da ProLoco golasecchese e dal gruppo Terrore a Golasecca che promette “un Carnevale da paura!”