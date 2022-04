Ciclabile della Valle Olona, l’appello della Provincia: “Non entrante nelle aree di cantiere”

«Non recatevi per alcun motivo nelle aree di cantiere della pista ciclopedonale della Valle Olona». L’appello, in previsione delle festività pasquali, è di Marco Colombo, consigliere provinciale ad ambiente, servizio idrico e piste ciclabili della Provincia di Varese, e arriva in seguito ad alcuni atti vandalici avvenuti per l’appunto nei cantieri che si trovano sul tracciato.

«Dopo spiacevoli eventi e vandalismi vogliamo rivolgere l’appello ai cittadini di non recarsi per nessun motivo sulle aree di cantiere. La sicurezza viene prima di tutto e crediamo che un piccolo sforzo da parte di ciascuno di noi possa garantire un proseguimento dei lavori il più celere possibile. Intanto la Provincia presenterà un esposto contro ignoti per i danneggiamenti alla protezioni e alla rimozione di un cartello».

I lavori in corso a cui fa riferimento Colombo son quelli che Villa Recalcati ha avviato in sinergia con altri enti locali per permettere una migliore fruizione delle piste anche da parte degli utenti della cosiddetta “mobilità leggera”. I progetti che si occupano di questo aspetto sono due, “Ti Ciclo Via” (finanziato con un programma Interreg) e “Move On” (co-finanziato da Fondazione Cariplo e Regione) e servono a istituire una sorta di “laboratorio” di mobilità leggera dove sperimentare modalità d’azione replicabili anche altrove.

Con i cantieri in corso, la ciclopedonale della Valle Olona sarà pressoché completata dal confine elvetico (Stabio) a quello con Milano (Legnano) seguendo in gran parte la ferrovia dismessa della Valmorea (tra la Folla di Malnate e Castellanza). Da gennaio 2022 procedono regolarmente i lavori dei lotti 1 e 2 nella valle del Lanza tra Malnate e Cantello finanziati da “Ti Ciclo Via”: in questo caso si tratta di una serie di interventi di ingegneria idraulica e naturalistica (ricostruzione scogliere, riqualificazione passerelle, ripristino degli alvei, sistemazione di percorsi esistenti, messa in sicurezza del percorso). La fine dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.