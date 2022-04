Luino non vuole dimenticare: posate cinque pietre d’inciampo

Via San Pietro, via Vittorio Veneto, via XXV Aprile, Via Amendola: sono i luoghi dove oggi, 28 aprile, sono stati ricordati cinque deportati nei lager nazisti.

Galleria fotografica Cinque pietre d’inciampo inaugurate a Luino 4 di 16

Persone che abitavano a Luino, residenti, e che ebbero la sventura di finire prelevati dalla loro abitazione, arrestati, e internati per poi trovare la morte in campi di concentramento, non solo in Germania: Bruno Balzarini per esempio, classe 1901 fu arrestato il 12 febbraio 1944, internato a Fossoli e assassinato nel luglio dello stesso anno a Carpi, in provincia di Modena, uno dei campi di concentramento e transito italiani dove trovarono la morte oppositori del regime, o ebrei, colpevoli di seguire un credo religioso che le fobie naziste indicarono come da eradicare dall’Europa.

Come andò a finire, purtroppo è storia. Le altre “pietre“ sono dedicate a Orlando Vischi morto a Gusen il 10 marzo 1945; Guglielmo Satriani, Gusen 24.11.1944; Vittorio Lupano 3.12.1944 a Schörgenhub, e Aurelio Moro, anch’egli residente a Luino, classe 1905 arrestato il 28 febbraio 1944 e ucciso a Gusen il 24 aprile 1945 praticamente a guerra finita.

Una tragedia che Anpi, in collaborazione col Comitato Provinciale per le Onoranze ai Caduti del San Martino hanno voluto ricordare con la posa dei cubi in metallo (l’ultimo è stato posizionato in via Mameli a Gallarate lo scorso 23 aprile e già fatto oggetto di atti vandalici) assieme agli studenti delle scuole superiori della città lacustre, così da consentire alle nuove generazioni di non perdere la memoria di quello che è stato e ha toccato da vicino ogni comunità.