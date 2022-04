Dal librogame all’audioguida per scoprire i segreti del Parco Pineta

Dal gioco e le avventure del Librogame live all’audioguida per conoscere i segreti del bosco e dei suoi abitanti. Una bella novità per i frequentatori del Centro didattico scientifico e del Sentiero Natura, che potranno già sperimentare il nuovo sistema di audioguida realizzato dalla cooperativa AstroNatura in collaborazione con il Parco Pineta, le Guardie ecologiche volontarie e gli studenti del Liceo Curie.

Le “stazioni” della guida sono una serie di Qr code basati sulla piattaforma dei Librogame live sviluppata col sostegno di Fondazione Cariplo tramite il bando “AmbiEnte digitale”, che basandosi sulla tecnologia Progressive web app (Pwa) ha il vantaggio di non richiedere connessione internet.

Per accedere all’audioguida è necessario, prima di raggiungere il Sentiero natura, collegarsi al sito www.astronatura.it tramite Chrome o Safari (Non è disponibile su altri browser). Qui, basta cliccare su «Audioguida del Sentiero natura» e seguire le istruzioni per scaricare ed installare il Librogame live che racchiude l’audioguida. Una volta sul sentiero, infine, è utile ricordarsi di attivare la funzione “aereo”: l’audioguida funziona al meglio offline.

Lungo il Sentiero natura tutti i cartelli sono provvisti di Qr code. Se ne potranno trovare di due colori: neri (dedicati a tutti i visitatori, con le voci delle Guardie ecologiche del Parco Pineta e dello staff di AstroNatura) e borgogna (pensati per i più piccoli e presenti solo su alcuni cartelli. Le voci saranno quelle dei ragazzi del Liceo scientifico Marie Curie di Tradate che hanno partecipato al progetto nell’ambito del percorso per le competenze trasversali l’orientamento finanziato da Regione Lombardia.

Oltre al percorso lungo il Sentiero natura accompagnato dall’audioguida, per i visitatori del Centro didattico scientifico resta la possibilità di vivere la prima avventura di Librogame live “La selva del fato” realizzata allo scopo di incrementare la fruizione del territorio coinvolgendo soprattutto i ragazzi, solitamente poco dediti alle attività in natura.

Il Librogame live “La selva del fato” è fruibile tutti i giorni a tutti i visitatori, sviluppandosi lungo i sentieri esterni al Centro didattico scientifico mentre per l’audioguida del Sentiero natura è necessario accedere al parco della struttura.

L’occasione migliore per scoprire entrambe le esperienze sono quindi le giornate di apertura del Centro: domenica 24 aprile riprenderanno le visite guidate all’Osservatorio Astronomico e si potrà inoltre partecipare all’evento di piantumazione collettiva accompagnati dalle note della Celtic harp orchestra. Per informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Per le prenotazioni invece, basta iscriversi all’evento Facebook o direttamente sulla pagina di Eventbrite a questo link.