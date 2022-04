Domenica di forti temporali e rischio idrogeologico su Laghi e Prealpi varesine

Piogge, temporali e forte vento al Nord. La Protezione Civile della Lombardia ha diramato l’allerta gialla per la giornata di oggi e fino alla giornata di domani (domenica 24 aprile).

Un sistema perturbato proveniente da Ovest è entrato gradualmente sulla regione con le prime deboli precipitazioni, che andranno ad intensificarsi nelle prossime ore sulle zone alpine a prealpine. Per il tardo pomeriggio e in serata si attende una graduale intensificazione delle precipitazioni: i maggiori accumuli sono attesi sulle zone alpine e prealpine dove nelle prossime 12 -18 ore si raggiungeranno valori compresi tra i 20 e i 50 mm con picchi che localmente potrebbero attestarsi su 80 mm. Sulle restanti zone precipitazioni meno insistenti con accumuli inferiori. Le precipitazioni potranno assumere carattere di temporale anche sulle zone di bassa pianura. Sono inoltre attesi rinforzi di vento sulla Pianura e sulle Zone montane dove alle quote più elevate potranno risultare anche forti.

L’allerta gialla riguarda la zona dei Laghi e Prealpi varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro orientale, Bassa pianura centro occidentale e Bassa pianura occidentale. Si segnalano inoltre due ulteriori estensioni dei codici gialli: codice giallo per rischio Idrogeologico su Laghi e Prealpi varesine e codice giallo per rischio vento forte su Bassa pianura occidentale e Bassa pianura centro occidentale.

Nelle prime ore di domani (24 aprile) si attende il termine della fase più intensa del passaggio perturbato, successivamente persisteranno condizioni di instabilità con deboli precipitazioni sparse possibili fino al pomeriggio, in esaurimento in serata.