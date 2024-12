Trent’anni di storie e ora un laboratorio per il giornalismo

Uno spazio per la web radio, per realizzare podcast, uno studio televisivo con tanto di tribuna, una accademy che metta al centro studio e applicazione di A.I., una serie di progetti con i ragazzi rispolverando due nostri proverbiali lavori come Giornalisti fuoriclasse e BlogLab, un luogo dove colleghi di ogni zona d’Italia possano venire per vivere esperienze. Il laboratorio per il giornalismo a Materia sarà tutto questo e anche di più.

Una parte di “di più” la conoscete già ed è Glocal, il festival che dal 2012 accompagna giornalisti e non lungo tutto il Paese partendo da Varese e arrivando a portare quell’esperienza in tutte le regioni. Materia è il luogo ideale per vivere e far vivere un’idea di giornalismo fatto di prossimità con le proprie comunità, ma fatto anche di sperimentazioni. Un luogo in cui far incontrare ed incrociare momenti di formazione e lavoro.

Abbiamo scelto il crowdfunding per finanziare l’acquisto di una parte delle attrezzature perché questo ha tante valenze. Quella economica è chiara a tutti, ma c’è un secondo aspetto altrettanto importante: mettere in rete ancora con maggiore valore tante realtà. Formare una community che abbia al centro questa impresa perché del giornalismo c’è tanto bisogno. Non dobbiamo cedere a quelle sirene che pensano che con un ecosistema complesso in fondo del giornalista si può anche fare a meno perché le notizie comunque arrivano.

È vero che il giornalismo ha mancato in diversi momenti, che in diversi momenti sembra aver smesso di ascoltare, che impaurito della crisi economica abbia cercato scorciatoie pericolose, ma è solo grazie a un serio lavoro professionale che territori e comunità crescono e si sviluppano non solo economicamente ma culturalmente e socialmente.

Per tutte queste ragioni e chissà quante altre ne potreste aggiungere, vi chiediamo di darci una mano e sostenere il nostro progetto.