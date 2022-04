Donne contro la guerra, un flashmob femminista in piazza a Como

(Nell’immagine: 1967, la protesta contro la guerra del Vietnam in una celebre foto di Marc Riboud)

Giovedì 21 aprile a partire dalle ore 17.30 a Como in piazza della Pace (già piazza Vittoria) si terrà un flashmob femminista contro la guerra, che avverrà contemporaneamente in decine di città.

Il flashmob ò stato organizzato dai “luoghi delle donne” cioè da moltissime associazioni, reti, Case, spazi, organizzazioni, movimenti femministi che vogliono far sentire un No forte e chiaro alla follia della guerra.

Qui il testo sui temi e le motivazioni del flashmob.

«Ciò che ci preme mettere in luce – dicono le organizzatrici – sono la follia della guerra (che non ha mai saputo risolvere i conflitti in modo efficace) e le pesanti ricadute , materiali e non solo, che essa avrà sulle vite di donne, uomini, bambine e bambini. Non possiamo restare ferme di fronte al dramma che si va compiendo sotto i nostri occhi per questo invitiamo tutte ad unire le voci per dire che le armi devono tacere, l’invasione deve finire, gli eserciti devono essere ritirati, si costruiscano ponti e non muri».