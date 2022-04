A Vedano Olona dopo due anni torna del tutto in presenza la Fiera di San Pancrazio

Nel 2020 del tutto online, l’anno dopo in versione mista, e quest’anno finalmente la Fiera di San Pancrazio di Vedano Olona torna alle origini, e lasciandosi alle spalle tutti i limiti dettati dalla pandemia si svolgerà solo in presenza.

Un bel segno di speranza per gli organizzatori, riuniti nell’associazione che porta il nome del santo a cui è dedicata la preziosa chiesa di Vedano Olona, che proprio nel segno della speranza hanno costruito il programma dell’evento più importante che caratterizza la vita culturale di Vedano Olona.

«Quest’anno il tema “Siamo coro” può sembrare un po’ strano – dice Walter Cortellari, presidente dell’associazione – Ci siamo ispirati alla produzione teatrale di Gio Ponti, architetto e designer tra i più importanti del Dopoguerra, che, non tutti lo sanno, ha scritto anche bellissimi testi teatrali di grande profondità, tra cui quello a cui ci siamo ispirati. Gio Ponti in questo testo teatrale ripudia il personalismo a favore di un proiettarsi e immaginare se stessi come parte di una comunità, in questo caso riassunta nella parola “coro”».

Nei nove giorni della quindicesima edizione della Fiera – che si svolgerà dal 7 al 15 maggio – tra i tanti e interessanti incontri ed eventi culturali, ci sarà spazio anche per la rappresentazione del testo di Gio Ponti: «Un testo scritto da Ponti nel 1944, nella fase più dura della guerra, in una Milano colpita dai bombardamenti, e dunque anche molto attuale. Eppure questo testo è pieno di grande speranza e lui per vivere appieno questo tema della speranza dice che dobbiamo essere uniti, essere appunto coro. Siamo tutti parte di un tutto e nessuno deve pensare di poter fare da solo, siamo e dobbiamo sentirci comunità, parte del coro».

Tra gli appuntamenti, anche la mostra “Francesco e il Sultano. Incontro sull’altra riva“: «Ci è sembrato di grande attualità questo lavoro che racconta dell’incontro di San Francesco che va a parlare con il Sultano che fino a pochi minuti prima tagliava le teste e che diventa un incontro che porta la pace. Insieme a padre Marco Finco ragioneremo insieme su cosa ci può suggerire oggi, nella difficile situazione attuale, quell’incontro di 800 anni fa».

Ci sarò tanto spazio anche per la musica, con un concerto della Filarmonica Ponchielli che aprirà la manifestazione, uno spettacolo ispirato a La buona novella di Fabrizio De Andrè e una serata nella chiesa di San Maurizio con un importante concerto di musica classica.

E poi una mostra fotografica sul Sacro Monte, una serata dedicata ad educatori e genitori con Alberto Pellai e il Ponte del Sorriso, una serata dedicata all’alpinismo e infine la domenica tutta per bambini e ragazzi, con uno spettacolo finale per tutti.

Qui potete leggere e scaricare il programma della Fiera di San Pancrazio

Per seguire eventi e programmazione ci sono il sito e la pagina Facebook della Fiera