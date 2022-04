Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari

Elon Musk (foto sopra) compra Twitter per 44 miliardi di dollari, 54,20 dollari per azione. Il consiglio di amministrazione del famoso social network ha accettato l’offerta del patron di Tesla. L’accordo si chiuderà entro il 2022, con Twitter che si appresta a lasciare Wall Street per diventare una società privata interamente controllata dal miliardario americano. Cosa farà Musk di questo nuovo acquisto è la domanda che tutti si pongono in questo momento, ma alla quale ancora non c’è risposta.