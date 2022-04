Entro il 2040 il reattore nucleare del Jrc di Ispra sarà dismesso

«Il reattore nucleare del Jrc di Ispra sarà dismesso nel 2040». A parlare è l’ingegnere Paolo Peerani, il responsabile dello staff che si sta occupando delle operazioni di smantellamento.

Il reattore che fu costruitonel 1969, per fini di ricerca e non di produzione di energia, non è più attivo dal luglio del 1983. L’obiettivo dell’operazione è far diventare quell’area “green field” (prato verde), cioè accessibile a tutti e in totale sicurezza, in quanto decontaminata. Sull’esempio dell’attuale Jrc visitors’ center, che un tempo ospitava un laboratorio di radiochimica, il primo spazio in Europa totalmente “ripulito”, cioè senza rilevanza radiologica.

il nocciolo del reattore nucleare del Jrc di Ispra

«La grande incognita – conclude Peerani – è il sito nazionale di stoccaggio definitivo di rifiuti e scorie nucleari, che non è ancora stato realizzato».