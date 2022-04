Fiorisce l’inclusione con piccole autoproduzioni e Arte in cassetta dell’associazione Del Sorriso

In questa primavera ricca di fioriture l’associazione Del Sorriso offre al territorio due nuovi percorsi promotori di situazioni e ambienti inclusivi nei quali riconoscersi e incontrarsi al di là di ciò che si crede limitante, per riscoprire con creatività che fortunatamente e meravigliosamente siamo tutti diversi.

La prima proposta è un corso articolato su sei incontri-laboratorio dedicati a piccole virtuose autoproduzioni e basato sul rinnovato rapporto con la natura, tra biodiversità e interdipendenza.

Il secondo invece si chiama Arte in cassetta ed è un concorso aperto a tutti che promette di inondare di bellezza la sede dell’associazione attraverso cartoline originali nate dall’espressione artistica di tutti i partecipanti.

Scopo di entrambe le iniziative dell’associazione Del Sorriso, che da 15 anni opera a Gavirate per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, è creare promuovere la cultura dell’inclusione attraverso nuove vie d’incontro, scambio di conoscenze e di talenti attraverso l’unicità di ognuno, le abilità di ognuno, riconoscendo che possiamo essere ricchezza gli uni per gli altri.

Valorizzare la diversità con piccole autoproduzioni

Un ciclo di sei incontri-laboratorio dedicati alla scoperta di azioni che permettono di vivere utilizzando le proprie risorse e capacità in un ambiente inclusivo.

I laboratori, pensati per imparare a creare un piccolo orto in cassetta, fare il formaggio e aromatizzare il sapone, si svolgeranno il sabato pomeriggio nella sede di Villa Delfina, a Cittiglio, condotti da Antina Purgato, animatrice ortoterapista e permacultore, a partire dal 14 maggio.

Tutti i dettagli del programma e come partecipare a questo link.

Il concorso Arte in cassetta, formato cartolina

“Oltre il bianco ed il nero” è il titolo del concorso proposto per realizzare un sogno: inondare Villa Delfina di opere d’arte.

Così lo raccontano le promotrici Korinne, Silvia, Anita e Chiara:

Siamo un piccolo gruppo che si trova il lunedì a fare insieme attività artistiche che spaziano dalla musica alla danza all’arte grafica e alla parola. Siamo due ragazze e due educatrici che da un po’ stanno e creano insieme.

Questa primavera ci ha portato il desiderio di abbondare con l’arte e le cose belle e abbiamo deciso di lanciare un concorso artistico aperto a tutti. Proprio a tutti, anche a chi a farsi chiamare artista fa fatica perché siamo convinte che dentro di noi c’è sempre un amante e ricercatore della bellezza. Le nostre attività le facciamo a Villa Delfina una casa residenziale in mezzo alla natura dove ci piace stare in tutte le stagioni. È proprio qui che vorremmo arrivassero da tutte le parti d’Italia (e perché no del mondo?!) segni di bellezza ed arte in formato cartolina. Ci pregustiamo l’attesa è la sorpresa di aprire la nostra cassetta delle lettere era meraviglia dello sguardo che si appoggia sulle cartoline che ci invierete… Il nostro progetto è centrato sulla partecipazione attiva di tutti i componenti del gruppo, ognuno con le proprie abilità attraverso diversi canali comunicativi (il verbale non è proprio il nostro forte ma con il sonoro-musicale già andiamo alla grande!). Per noi una sfida che lanciamo prima di tutto noi stesse e allo stesso tempo a voi. Ci aiutate a far sì che l’arte riempia gli spazi e i silenzi? Ci aiutate moltiplicare momenti di gioia dati dal creare con le proprie mani? Tutti conosciamo qualcuno che non sta aspettando che una sfida del genere gli venga proposta.

Come partecipare

L’opera deve essere fatta a mano e non in formato digitale.

Il formato dell’Opera è quello della cartolina.

L’opera va inviata all’associazione Del Sorriso presso Villa Delfina, via Laveno 80, 21033 Cittiglio, entro il 21 giugno 2022 in busta chiusa

Sull’opera non deve comparire alcun nome. Il nome dell’artista va scritto su un foglio a parte da inserire nella busta e all’indirizzo mail e all’indirizzo postale cui contattare l’artista e inviare eventualmente il premio a sorpresa.

È possibile accompagnare l’opera da un titolo è una breve didascalia

L’associazione Del Sorriso da 15 anni si occupa di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità attraverso progetti di sostegno e inclusione individuali e personalizzati in base alle esigenze del singolo utente. Ogni intervento si avvale della professionalità di educatrici, ausiliari socio assistenziali, animatore sociale.

Per maggiori informazioni www.delsorriso.com.