Da Gallarate a Rai 1: gli Xela Unplugged a The band di Carlo Conti

Venerdì 22 aprile gli Xela Unplugged, band di Gallarate, parteciperanno al programma The Band di Carlo Conti trasmesso in prima serata da Rai Uno. Il trio è composto da Alex Gasp (Chiara e voce), Fiamma Cardani (batteria e cajon) e Luciano Santoro al basso.

Insieme a loro parteciperanno altri quindici gruppi musicali: alla fine della prima puntata diventeranno otto, ciascuna delle quali sarà poi guidata da un tutor che la seguirà per tutto il percorso.

Gli otto tutor sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti; ai quali si aggiungono i super giudici Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone.

Chi sono gli Xela Unplugged

Gli Xela nascono nella provincia di Varese nel 2009 esordendo sul palco di Mtv nel programma Trl invitati per l’uscita del loro videoclip “Venere di cenere”.

Il secondo singolo, “Baciami”, esce in concomitanza con l’album originale intitolato “Venere di cenere”.

Negli anni immediatamente successivi i 3 musicisti si dedicano a progetti personali. Alex ha iniziato una carriera artistica solista, firmando un contratto discografico con l’etichetta Monegasca Bravo Montecarlo che lo porta spesso ad esibirsi all’estero (Monaco, Francia e Russia in particolare).

Contemporaneamente si è occupato di produrre e formare giovani talenti, tra i quali spicca l’artista Gabriella Ferrone per la quale dirigerà l’orchestra del Festival di Sanremo nel 2011.

Fiamma e Luciano intanto sono diventati ormai musicisti molto richiesti. Fiamma si è esibita in Italia e all’estero con vari artisti come Carmen Consoli e Matia Bazar, mentre Luciano si è unito ai Sonohra con cui per quattro anni ha girato per l’Italia.

Nonostante i molteplici impegni musicali però, i tre ragazzi non hanno mai smesso di suonare insieme. Il loro nuovo divertimento é rivisitare le hit più famose della musica pop e rock internazionale in una chiave molto originale e con un approccio acustico.

Questo nuovo challenge é stato accolto con molto entusiasmo da Carlo Conti e la sua equipe.