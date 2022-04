Gli appuntamenti del 5 aprile al Baff

Terzo giorno per l’edizione numero 20 del Busto Arsizio Film Festival. Di seguito gli appuntamenti di martedì 5 aprile.

Al cinema Manzoni, ore 9

Proseguono le proiezioni della rassegna “Made in Italy – Scuole”, dedicate agli studenti delle scuole superiori ma aperte anche al pubblico del festival con Il legionario di Hleb Papou. Protagonista del film Daniel, un poliziotto di origini africane della capitale. A lui e alla sua squadra viene chiesto di sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c’è anche la sua. Presenteranno il film il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio Bouss. Appuntamento il 5 aprile alle 9.00 al cinema Manzoni in via Calatafimi, 5.

Al cinema Lux di Saconago, ore 21

Tra gli ospiti attesi al BAFF la regista Chiara Bellosi che presenterà il film Calcinculo, per la rassegna “Made in Italy”. Il film vede protagonista Benedetta, interpretata da Gaia Di Pietro, una 15enne che sa come ci si sente quando la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei colpi, ma ti sembra anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo l’incontro con Amanda, nel film interpretato da Andrea Carpenzano, che la porta nel suo mondo sregolato. «Questa storia è una fiaba – il commento della regista – Quando ero piccola mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes». La sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura nel 2018. Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al cinema Lux in piazza San Donato, 5.

Tra gli appuntamenti del festival la masterclass con Giorgio Tirabassi che incontrerà gli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni alle 15.00 a Villa Calcaterra in via Magenta, 70. Alle 16.30 presso lo Spazio Festival, per la sezione BaffinCorto, le proiezioni dei cortometraggi in concorso. Appuntamento per il pubblico in piazza San Giovanni.

Il Baff in libreria

Alle 18.00 la galleria Boragno, in via Milano, 4, ospita Valentina Fortichiari, curatrice del libro La pace di Cesare Zavattini. un libro che per la prima volta raccoglie quarant’anni di impegno contro la guerra di Cesare Zavattini, scrittore, poeta, sceneggiatore di capolavori del nostro cinema. Un grande atlante della pace composto di sceneggiature e idee per film, interventi, lettere pubbliche e messaggi agli amici, con molti materiali inediti, per raccontare l’instancabile contributo alla vita civile di un maestro della letteratura italiana e comprendere il rapporto di Zavattini con “la pace” il grande tema che ha permeato tutta la sua opera artistica.