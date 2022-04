Happy Casa – Openjobmetis, la partita in diretta da Brindisi

Sfida intrigante al PalaPentassuglia e squadre in campo dalle ore 17 di domenica 3 aprile. La Openjobmetis è ospite della Happy Casa Brindisi dell’ex coach biancorosso Frank Vitucci; per Varese rientra Marcus Keene. Seguite con noi la partita nel consueto liveblog di VareseNews e dite la vostra o scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da Confident e Nicora Azzate; per visualizzarlo al meglio CLICCATE QUI.