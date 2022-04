Ida Nielsen, la “Funk Princess” di Prince tra le stelle di Jazz Ascona

L’ingaggio della bassista danese rappresenta davvero un bel colpo. Ida Nielsen è stata infatti la musicista preferita da Prince. Ha fatto parte in pianta stabile dei The New Power Generation e del trio rock 3rdeyegirl, suonando al fianco del maestro fino alla sua prematura scomparsa nel 2016. Ida descrive quell’esperienza come “un enorme dono” e come “il più meraviglioso viaggio musicale che possa capitare”.

Dopo gli anni con Prince, l’artista si è concentrata sulla sua carriera da solista, ottenendo grande successo. Assieme ai suoi Funkbots ha portato in giro in Europa, Asia, Australia e Stati Uniti il suo energico mix di jazz, funk old school, hip hop e soul.

Il suo quinto album solista “02022020” è stato pubblicato nel febbraio 2020. Il 2 luglio si esibirà per la prima volta a JazzAscona. Il 2 luglio, come già annunciato, si esibirà ad Ascona pure una delle più grandi cantanti jazz del mondo, l’iconica Dee Dee Bridgewater, ospite della New Orleans Jazz Orchestra. La formazione diretta da Adonis Rose terrà pure un concerto il 25 giugno: un tributo ad Aretha Franklin. Procede intanto spedito l’allestimento del programma 2022.

Gli organizzatori annunciano in totale 350 appuntamenti e una sessantina di musicisti provenienti da New Orleans. Fra questi, la nuova regina della soul music Erica Falls, il cantante, fisarmonicista ed erede della grande tradizione cajun, candidato ai Grammy 2022, Sean Ardoin, e uno dei gruppi più significativi nell’ambito della cultura dei Mardi Gras Indians, quello di Bo Dollis Jr. & The Wild Magnolias. La Line Up del festival è pubblicata da oggi sul sito ufficiale www.jazzascona.ch.