Incidente sulla Statale a Brenta, un morto e due feriti

Elisoccorso, automedica e due ambulanze dell’Sos Cunardo e della Croce Rossa di Gavirate stanno intervenendo sulla Statale 394, in territorio di Brenta, per un grave incidente stradale.

L’allarme è scattato poco prima delle 18.30, nel tratto di Statale a ridosso del centro del paese.

Si è trattato di un frontale tra due veicoli, ci sono due feriti e un morto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, perché alcune delle persone coinvolte erano incastrate nel veicolo, con le lamiere deformate dall’urto.

Scontro frontale

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino ma da una prima ricostruzione sembra che un uomo del 1985, A.F., dopo essersi immesso lungo la strada statale 394 in direzione Cuveglio abbia cominciando a zigzagare con la sua Fiat Punto per invadere la corsia dove stava in quel momento arrivando una Dacia Sandero con una coppia di trentenni di Laveno Mombello che non ha potuto evitare l’utilitaria.

L’impatto è stato violento: l’uomo sulla Punto è morto sul colpo, mentre gli operatori dell’elisoccorso hanno stabilizzato i feriti, aiutati dal personale dei vigili del fuoco e dai militari presenti sul posto: sono finiti in codice giallo a Varese ma non sono in pericolo di vita.

Ulteriori accertamenti sono al vaglio dei carabinieri di Laveno, intervenuti con supporto del Nucleo Radiomobile.

Bambina investita a Caravate

Contemporaneamente un’ambulanza da Gavirate e un altro elicottero sono intervenuti a Caravate, per una bambina di 11 anni investita mentre era in bici: è rimasta ferita ma per fortuna non è in pericolo di vita.