Due nuove pietre d’inciampo a Induno Olona. Si è svolta sabato 9 aprile nella biblioteca comunale di Induno Olona la cerimonia per la consegna dei due simboli per ricordare la memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti che l’Anpi provinciale di Varese ha dedicato a due partigiani indunesi – Emilio Como e Giuseppe Sulmincio – arrestati dai nazifascisti nel 1943 e poi deportati nei campi di sterminio dove morirono nel 1945.

Galleria fotografica A Induno Olona posate le pietre d'inciampo dedicate a Emilio Como e Giuseppe Sulmincio 4 di 9

Le due pietre, che sono state posate nello spazio pedonale di fronte all’ufficio postale: sono le prime di un progetto dell’Anpi provinciale dedicato alla battaglia del San Martino, presentato dalla presidente Ester Maria De Tomasi. Alla cerimonia hanno partecipato moltissime persone e tanti studenti delle scuole medie che hanno letto brani e le biografie dei due partigiani.

Erano presenti il sindaco indunese Marco Cavallin con la giunta e molti consiglieri comunali, la presidente dell’Anpi di Induno Susanna Vanoni, il vice presidente della Provincia Alberto Barcaro, i rappresentanti delle associazioni d’arma e Francesca Boldrini, storica e ricercatrice che alla Resistenza in provincia di Varese, e in particolare alla battaglia del San Martino, ha dedicato il libro “Se non ci ammazza i crucchi… ne avrem da raccontar”.

Oltre alla posa delle due pietre è stata scoperta una lapide che ricorda i due partigiani e la loro eroica opposizione al fascismo.