La benzina esaurita, il festival della fotografia e la crisi nel Varese Calcio nel podcast del 5 aprile

Le principali notizie di martedì 5 aprile nel podcast quotidiano di VareseNews

Si chiuderà il prossimo 4 maggio l’asta per la vendita dell’area Insa, la ditta tra Cairate e Fagnano Olona che produceva detersivi, chiusa dal 2013 quando la procura di busto ne dispose il sequestro. Per anni il fiume Olona che passa a pochi metri dall’azienda è stato vittima di rilasci di tensioattivi ma da quando l’azienda è chiusa le schiume nel fiume non sono più comparse con quella frequenza e intensità. Il sindaco di Cairate Anna pugliese tranquillizza: «Non voglio creare allarmismi, all’interno dell’azienda non ci sono rifiuti ritenuti pericolosi. Ho chiesto ad Arpa l’ennesimo sopralluogo, fatto 15 giorni fa, per verificare cosa c’è all’interno»

È partito questa mattina alle 9 da Malpensa il primo volo umanitario DHL su un Airbus 321: destinazione aeroporto di Bucarest, per portare 21 tonnellate di materiale per i profughi che scappano dall’Ucraina.È il Primo volo umanitario di DHL che parte dall’Italia, «abbiamo voluto fare qualcosa di coerente con la mostra missione: dare il nostro contributo partendo da Malpensa», ha concluso Brunini Ceo di Sea prima di salire a bordo dell’Airbus.

Brutta sorpresa per tanti automobilisti dell’Alto Varesotto che hanno trovato numerosi distributori di benzina chiusi per aver esaurito le scorte. Da Marchirolo, a Luino e Cunardo, ma anche in alcune stazioni di Varese e Tradate il carburante era esaurito. Duplice la causa: da una parte numerosi cittadini svizzeri che son venuti in Italia a fare rifornimento ma anche tanti italiani che preferiscono mantenere pieno il serbatoio nel timore di possibili rincari repentini.

Compie 10 anni il Festival Fotografico Europeo che animerà le città di Busto Arsizio, Castellanza, Legnano, Cairate, Gallarate, Legnano e Castiglione Olona dal 10 aprile al 22 maggio. Saranno 25 in tutto gli appuntamenti messi in calendario dall’Archivio Fotografico Italiano diretto dall’inesauribile Claudio Argentiero.

Questa mattina (martedì) sono stati presentati a Palazzo Cicogna gli appuntamenti che si svolgeranno a Busto Arsizio e proprio la sede museale delle Civiche Raccolte d’Arte sarà protagonista con una serie di mostre visitabili all’interno e all’esterno della storica residenza che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele II.

Tra i nomi di spicco tra i quali citiamo Giorgio Lotti, Alan Laboil, Valter Iannetti, Ugo Panella e Monica Bulaj. Spazio anche al fotografo russo Emil Gataullin e una mostra dedicata all’infanzia contaminata di Chernobyl con le immagini di Pino Bertelli.

Il festival non dimentica il sociale grazie alle collaborazioni con Anffas Somma Lombardo e i centri diurni per disabili di Busto Arsizio Belotti Pensa e Ada. Il programma è reperibile sul sito www.europhotofestival.it

È stata una giornata importante in casa Città di Varese. L’allenatore Ezio Rossi ha rassegnato le dimissioni, lasciando così il club biancorosso a sette giornate dalla fine del campionato, con la squadra al quarto posto nel Girone A di Serie D e in piena lotta per i playoff. Accolta la decisione del tecnico torinese, la società ha scelto una soluzione interna, promuovendo dalla Juniores il tecnico Gianluca Porro, che verrà assistito da Neto Pereira, che era già collaboratore di Rossi. «Siamo carichi per questa avventura», le prime parole del nuovo allenatore, che esordirà domenica a Sanremo con una sfida di alto livello contro la seconda in classifica. Negri.

